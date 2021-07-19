35 виплат на суму понад 500 000 кожна зробила страхова компанія ARX у 2-му кварталі 2021 року

Виплати по страхових випадках - маркер надійності компанії. Довіряючи майно страхової компанії, клієнт повинен бути абсолютно упевнений в тому, що його кошти захищені на 100%.



За підсумками рейтингу страхових компаній за 2020 рік, підготовленого журналом Insurance Top, ARX входить в Топ-3 лідерів ринку України з виплат.



Найбільша страхова виплата фізичній особі в другому кварталі 2021 року склала понад 2 млн грн. Виплата здійснювалася за договором КАСКО. В цілому ж за другий квартал 2021 було здійснено більше 35 виплат на суми понад 500 000 грн, з них 8 виплат- на суму понад 1 млн гривень.



Велика частина виплат стосувалося договорів КАСКО - в цьому сегменті компанія незмінно лідирує більше 12 років. У 2020 році компанія отримала звання найкращої по КАСКО в декількох рейтингах:



• "Краща страхова компанія" в сегменті КАСКО "за підсумками рейтингу" Топ-100. Рейтинг найсильніших ".

• "Автостраховиків року КАСКО" за підсумками рейтингу "Фінансовий Оскар"

• "Автострахування КАСКО" за підсумками рейтингу журналу Insurance Top



В цілому, за всіма видами страхування, за 12 місяців 2020 компанія виплатила клієнтам близько 1,028 млрд гривень. Кожен день компанія виплачує близько 4 млн гривень за страховими випадками