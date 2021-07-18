ОПЕК + зустрічається, щоб домовитись про збільшення поставок нафти в міру зростання цін

Джерело: reuters

Міністри ОПЕК + зустрінуться в неділю, щоб домовитись про швидке посилення поставок нафти для вирішення стрімких цін на нафту в міру відновлення світової економіки після пандемії коронавірусу.

Про це пише reuters.

Група, до якої входять країни ОПЕК та такі союзники, як Росія, на початку цього місяця не змогла вирішити суперечки щодо нової політики випуску нафти між Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Минулого року OPEC + домовився про рекордне скорочення видобутку майже на 10 мільйонів барелів на добу для подолання падіння попиту, спричиненого пандемією, і поступово зменшило їх до приблизно 5,8 мільйонів.

Група планувала зменшити скорочення ще на 2 мільйони барелів на добу з серпня до грудня 2021 року, оскільки ціни на нафту піднялися до 2-річних максимумів.

Джерело ОПЕК + повідомило агентству Reuters у неділю, що ключові виробники ОПЕК + вже досягли попередньої угоди щодо поступового збільшення видобутку нафти до грудня 2021 року та продовження загального пакту до кінця 2022 року, проте деякі деталі ще не узгоджені.

"Хоча Ер-Ріяд і ОАЕ підтримували негайне збільшення обсягів виробництва, ОАЕ заперечували проти ідеї Саудівської Аравії продовжити загальний пакт управління постачаннями до грудня 2022 року з поточного плану припинити його дію в квітні 2022 року", - йдеться у повідомленні.

ОАЕ стверджували, що хочуть збільшити квоту випуску, якщо пакт буде продовжено.

За даними трьох джерел агентства в ОПЕК +, у неділю на порядку денному буде також вища квота випуску для ОАЕ та, можливо, для інших членів, таких як Ірак та Кувейт.

"Виробники повинні вирішити, коли будуть встановлені ті більш високі квоти виробництва, відомі як базові лінії. Джерела повідомили агентству Reuters, що в ОАЕ з квітня 2022 року може бути збільшено його базовий рівень до 3,65 млн барелів на добу з нинішніх 3,168 млн", - йдеться у матеріалі.