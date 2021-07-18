У червні розмір декретних виплат зріс на майже 21%

Сума середньоденної виплати допомоги по вагітності та пологах від Фонду соціального страхування за підсумками червня 2021 року склала 421,38 гривні, що на 20,9 %, або на 140,78 грн більше, ніж у тому ж місяці 2020 року.

Про це повідомляє фонд соцстрахування.

За оперативними даними упродовж минулого місяця Фонд прийняв на фінансування заяви-розрахунки для виплати декретних допомог за 12,6 тис. лікарняними листками. Сума нарахованих допомог склала понад 421 млн гривень.

Нагадуємо:

Розмір виплат по вагітності та пологах не залежить від тривалості страхового стажу жінки та фінансуються у розмірі 100 % середньої заробітної плати застрахованої особи.

Виключенням є застраховані особи, які в останній рік не знаходились у трудових відносинах і працевлаштувались менш ніж за півроку до виходу в декретну відпустку.