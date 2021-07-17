Китай почав торгувати квотами на вуглекислий газ

Китай почав онлайн-торгівлю квотами на викиди вуглекислого газу.

Про це повідомляє агентство "Сіньхуа", передає "Інтерфакс-Україна".

Даний крок був зроблений з метою надання сприяння скороченню викидів СО2, заявило міністерство екології та навколишнього середовища КНР.

Торги стартували на Шанхайській екологічної та енергетичної біржі з котируванням 48 юанів за тонну ($7,4). До закриття ринку ціна піднялася до 51,23 юаня ($7,92), тобто на 6,7%. За день було укладено угоди з об'ємом квот 4,1 млн тонн на загальну суму 210 млн юанів ($32 млн), за даними Shanghai Securities News.

Китайський ринок можна назвати найбільшим в світі за масштабом охоплених ним викидів парникового газу, зазначає "Сіньхуа".

Торгівля квотами - це процес купівлі і продажу дозволів на викид СО2 та інших парникових газів. Отримавши розподілені квоти, підприємства можуть продавати зайві обсяги іншим компаніям, які їх потребують.

Нагадуємо:

Торгівля квотами спрямована на створення ринкового механізму контролю за викидами парникових газів. Також вона послужить важливим фактором для цілей Китаю по досягненню піку викидів вуглекислого газу до 2030 року і вуглецевої нейтральності до 2060 року.

В даний час КНР займає перше місце в світі за обсягом викидів.