Всі розділи
Укр / Рус

У Житомирі збудують патронний завод

П'ятниця, 16 липня 2021, 18:22
 
ZT-RADA.GOV.UA

У промисловій зоні Житомира планують збудувати патронний завод, Житомирська міська рада дала згоду на виділення землі під нього. 

Джерело: сайт Житомирської міськради

Пряма мова міського голови Сергія Сухомлина: "Американська компанія інвестує у Житомир і побудує підприємство оборонного комплексу.  Це – сотні робочих місць,  величезна інвестиція у більш ніж 100 мільйонів доларів та  високотехнологічні технології".

Деталі: Інвестор обрав Житомир з-поміж Дніпра і Львова.

16 липня міська рада Житомира надала згоду на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. Корольова 132 із метою подальшої передачі однієї з новоутворених площ Товариству з обмеженою відповідальністю "Житомирський патронний завод".

На наступну сесію міської ради інвестор представить соціальні програми, а також певний порядок працевлаштування. 

"У них є обов’язкова квота для учасників АТО/ООС, зокрема для військових з інвалідністю", – сказав міський голова.

Сухомлин зауважив, що виробництво набоїв не передбачатиме їх зберігання у складських приміщеннях.

Він наголосив, що після 2014 року, коли Україна втратила завод з виробництва набоїв,  були намагання побудувати новий для забезпечення ЗСУ, – тепер такий завод з’явиться у Житомирі.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Міноборони

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ексзаступника міністра оборони Павловського заарештували в епізоді “Кузні на Рибальському” 12 липня 2021, 14:38
В епізоді щодо "Кузні на Рибальському" заарештували третього підозрюваного 9 липня 2021, 12:56
"Справа про катери": директора "Кузні на Рибальському" арештували, застава – 443 млн 7 липня 2021, 14:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!