Британія заплатить за вихід з ЄС 44 мільярди євро

За оцінками Великої Британії, її загальний рахунок за вихід зі складу Європейського Союзу становить 43,8 мільярда євро - менше, ніж оцінки Європейської комісії.

Про це повідомляє Politico.

Британія повністю вийшла з ЄС на початку 2021 року, але як і раніше несе відповідальність за багаторічними зобов'язаннями перед бюджетом блоку, які виходять за рамки її членства, включаючи пенсійні витрати на чиновників ЄС і депутатів Європарламенту.

Остання оцінка Міністерства фінансів Британії на сьогодні становить 37,3 мільярда фунтів стерлінгів, що нижче цифри в 47,5 мільярда євро (або 40,8 мільярда фунтів стерлінгів), що міститься в річних звітах ЄС за 2020 рік.

Підтверджуючи цифри в письмовій заяві парламенту, опублікованій в четвер, головний секретар казначейства Стів Барклай сказав: "За оцінкою казначейства Її Величності, поточна вартість фінансового врегулювання складає 37,3 млрд фунтів стерлінгів. Ця сума залишається в межах раніше опублікованого урядом діапазону".

Документ, опублікований разом із заявою, показує, що британський законопроєкт включає 7,8 млрд євро внесків до ЄС, накопичених після відстрочки виходу Британії з блоку у порівнянні з початковою датою березня 2019 року, плюс 11,2 млрд євро, що покривають річний перехідний період після виходу Британії з ЄС в 2020 році.

Казначейство раніше вказувало діапазон своїх зобов'язань перед ЄС в розмірі від 40 до 45 мільярдів євро, або приблизно від 35 до 39 мільярдів фунтів стерлінгів.

Європейська правда