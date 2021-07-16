Мінцифри співпрацюватиме з Amazon

міністерство цифрової трансформації

Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та директор з цифрових трансформацій у державному секторі Amazon Web Services Ліам Максвелл підписали меморандум про взаєморозуміння щодо прискорення цифрової трансформації та впроваджень інновацій в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Меморандум передбачає співпрацю Мінцифри та Amazon Web Services:

розвиток навичок роботи з хмарними технологіями з метою впровадження програм навчання і сертифікації, що базується на хмарних рішеннях.

У межах програми українські навчальні заклади зможуть приєднатися до AWS Academy, що надає студентам, викладачам та навчальним закладам ресурси для прискорення навчання хмарних технологій. Програма передбачає безкоштовні сервіси, які доступні необмеженій кількості студентів і викладачів;

підтримку у впровадженні стратегії Міністерства з розвитку ІТ-інфраструктури та поширенні хмарних технологій. Зокрема, за рахунок розвитку малого середнього бізнесу та стартапів, які використовують хмарні рішення.

Програми, як AWS Activate, пропонують безкоштовні інструменти для розвитку бізнесу, надають ресурси на використання хмарних сервісів AWS, навчальні програми та консультації експертів. Вони вже допомогли українським стартапам, наприклад, Preply, де з моменту запуску провели понад 10 мільйонів уроків для студентів;

співпрацю з питань модернізації ІТ-систем та політики Міністерства у сфері хмарних технологій.

"Розвиток хмарних технологій в Україні — пріоритет для державних органів влади. Це дозволить знизити ризики корупції на закупівлях обладнання, суттєво зменшити витрати з бюджету та пришвидшити впровадження інновацій у державі", – сказав Федоров.

Нагадуємо:

Amazon Web Services є найбільш повним і широко застосовуваним у світі хмарним сервісом.

На сьогодні у AWS більше 200 повнофункціональних сервісів для обчислень, зберігання, баз даних, роботи з мережами, аналітики, машинного навчання та штучного інтелекту, інтернету речей, мобільних пристроїв, безпеки, гібридної, віртуальної і доповненої реальності, медіа, всього циклу розробки застосунків.

Економічна правда