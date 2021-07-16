В Україні побудували першу за 10 років нову злітно-посадкову смугу

думська

16 липня нова злітно-посадкова смуга аеропорту Одеса прийняла свій перший борт. Це перша злітно-посадкова смуга, побудована в Україні за останні 10 років.

Про це повідомляє ЦТС.

З відкриттям даної ЗПС аеропорт стане "всепогодним", тобто зможе приймати рейси практично за будь-яких погодних умов.

Також нова смуга дозволить приймати широкофюзеляжні суду, включаючи Boeing 767, Airbus A330, а в перспективі – Boeing 777 і 787.

Довжина нової злітно-посадкової смуги – 2800 м, ширина – 45 м. Конструктив ЗПС має товщину 105 см, з них 40 см – "важкий бетон". Будівельні роботи тривали 31 місяць.

На будівництво злітної смуги виділили 1,68 млрд грн.

Напередодні аеропорт не обслуговував рейси протягом 36 годин для того, щоб підготуватися до прийому рейсів на новій ЗПС.

Смуга РД1, яка обслуговувала злети і посадки до цього, була побудована в 1961 році.

У червні Одеський аеропорт прийняв перший рейс на новому пероні S площею 40 тис. кв. м, розташованому безпосередньо вздовж нового терміналу. Він налічує 8 місць-стоянок для повітряних суден.

Нагадаємо, що рішення про будівництво нової ЗПС в одеському аеропорту ухвалили ще в 2013 році, роботи почалися в 2018 році, а завершити планували в 2019 році.