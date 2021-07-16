Байден: Росія може використовувати енергетику в якості зброї

голос америки

Під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Росія не повинна використовувати енергетику як зброю.

Джерело: Байден на спільній пресконференції з Меркель, цитує Голос Америки у twitter, AFP у twitter.

Пряма мова Байдена: "Щодо "Північного потоку-2", Ангела Меркель та я переконані, що Росія не повинна використовувати енергетику в якості зброї, щоб примушувати сусідів, або їм загрожувати".

"На час мого приходу на посаду, "Північний потік-2" був на 90% завершений, тому запровадження наступних санцій не видавалось доцільним" ... варто було працювати з Німеччиною над кроками на випадок, "якщо Росія вдасться до шантажу України".

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський в день зустрічі лідерів США та Німеччини у Вашингтоні закликав їх "не обмінювати цінності й безпеку на економічні інтереси" та не домовлятися про Україну без України.

Ангела Меркель вирушила до Вашингтона для зустрічі з президентом США Джо Байденом. Це остання її поїздка до США на посаді канцлера.

Українська правда