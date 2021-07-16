Рада криміналізувала відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин

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Верховна Рада ухвалила закон щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин.

Про це повідомляється на сторінці акту на сайті ВР.

Законом визнано незаконне видобування корисних копалин місцевого значення кримінально караним діянням та посилено відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин в цілому.

Крім того, статтю 240 Кримінального кодексу доповнено нормами щодо посилення кримінальної відповідальності за незаконне видобування корисних копалин місцевого значення, а також введено відповідальність за незаконне видобування корисних копалин у великому розмірі та особливо великому розмірі, збільшено штрафи у порівнянні з діючими нормами.

Зазначається, що законом передбачена відповідальність не лише для фізичних, а й для юридичних осіб.

Економічна правда