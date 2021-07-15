НАЗК звернулося до суду з вимогою розірвати контракт Вітренка з "Нафтогазом"

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Національне агентство з питань запобігання корупції звернулося до Шевченківського районного суду міста Києва з позовом про припинення контракту між НАК "Нафтогаз України" та головою правління товариства Юрієм Вітренком.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Агентство провело моніторинг щодо виконання Закону "Про запобігання корупції" та виявило, що підписання контракту із керівником товариства порушує норму закону.

"Раніше голова правління працював на посаді заступника Міністра енергетики та виконував обов’язки керівника цього міністерства, впливаючи водночас на НАК "Нафтогаз України"", – вважають у НАЗК.

Раніше для припинення дії контракту НАЗК надіслало приписи до Кабінету Міністрів та наглядової ради НАК "Нафтогаз України". "До сьогодні порушення не було усунуте", – констатували в держоргані.

Також НАЗК відправило лист голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд, у якому роз’яснило, як саме наглядова рада зобов’язана усунути порушення закону.

"Необхідність у цьому листі виникла після заяви наглядової ради про начебто відсутність у неї прав на припинення незаконного контракту з головою правління", – повідомили в НАЗК.

Економічна правда