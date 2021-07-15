Рада зробила крок до ухвалення закону про онлайн-прописку

Верховна Рада підтримала у першому читанні і за основу проєкт закону №5463 про онлайн-прописку.

Джерело: засідання ВР 15 липня, Мінцифри

Деталі: Законопроєкт підтримав 251 парламентар.

У мінцифри зазначають, що ухвалений законопроєкт остаточно скасує "штамп про прописку" та паперову довідку про місце проживання до ID-картки.

Міністр цифровох трансформації Михайло Федоров заявив, що у відомстві розробили спеціальний модуль на базі Демреєстру, який об'єднає всі дані про зареєстроване місце проживання громадян в Україні.

Федоров додав, що це дозволить отримувати інформацію за декілька секунд і людям більше не доведеться витрачати багато часу на зміну місця реєстрації.

Щоб скористатися послугою потрібно буде в "Дії" обрати пункт "Реєстрація місця проживання" і заповнити заяву.

Далі власник житла, де мешкає особа, має підтвердити запит та дозволити зареєструватися в житлі, яке внесено до реєстру нерухомого майна.

Дані про нове місце проживання автоматично з'являться в реєстрі, а зняття з попереднього місця відбудеться автоматично. Послуга буде надана протягом однієї доби.

Після ухвалення законопроєкту послуга буде доступна усім українцям - незалежно від того, який паспорт вони мають, - паперовий чи ID-картку.

За словами міністра, послуга доступна на порталі "Дія" в рамках експериментального проекту.