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В уряді пропонують заборонити ввезення бензинових і дизельних автівок з 2030 року

Четвер, 15 липня 2021, 19:15
 
pixabay

Міністерство інфраструктури пропонує з 2030 року заборонити ввезення до країни дизельних і бензинових автомобілів. 

Відповідний законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів" підготували у відомстві.

Проєкт покликаний стимулювати використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, на виконання Національної транспортної стратегії на період до 2030 року. 

Документ розроблено з метою реалізації окремих положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та інших європейських директив.

Законопроєктом пропонується запровадити поетапну заборону ввезення та першої державної реєстрації в Україні автомобілів з двигунами внутрішнього згорання, зокрема і вироблених в Україні:

з січня 2027 року – заборона на вживані автомобілі з дизельними двигунами внутрішнього згоряння;

з січня 2030 року – заборона нових автомобілів з дизельними двигунами внутрішнього згоряння, а також вживаних і нових автомобілів з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння.

Заборона не поширюватиметься на автомобілі Збройних Сил та інших військових формувань, автомобілі, що використовуються фермерськими господарствами з метою їх використання поза межами автомобільних доріг загального  користування при  веденні фермерського господарства та автомобілі, що набуваються у спадок, а також на автомобілі виготовлені до 1981 року.

Економічна правда

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