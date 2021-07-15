Microsoft представила хмарну Windows

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Корпорація Microsoft анонсувала Windows 365 – хмарний сервіс, що дозволяє організаціям по-новому використовувати операційні системи Windows 10 або Windows 11.

Про це пише ITC.ua.

Windows 365 переносить операційну систему в хмару Microsoft Cloud, дозволяючи використовувати додатки, дані або налаштування Windows з будь-якого пристрою.

При цьому сервіс зберігає інформацію в хмарі, а не на кінцевому пристрої, що покликано підвищити рівень безпеки.

У Microsoft вважають, що Windows 365 дозволить компаніям вирішити багато проблем, що виникли перед ними як під час пандемії і задовго до неї. Наприклад, співробітники зможуть працювати з різних місць, не турбуючись про безпеку даних організації.

Тимчасові співробітники не будуть стикатися з логістичними проблемами, пов'язаними з отриманням нового обладнання або захистом особистих пристроїв. Це дозволить компаніям більш ефективно і безпечно масштабуватися.

Серед основних переваг Windows 365 називають такі:

Потужність. Завдяки миттєвому завантаженню на персональний Cloud PC користувачі можуть переносити всі свої додатки, інструменти, дані та налаштування з хмари на будь-який пристрій. Хмарний ПК забезпечить необхідні обчислювальні потужності і можливості зберігання даних, а також оточення Windows 10 або Windows 11 на вибір. Компанії зможуть вибрати відповідний для них Cloud PC і платити за кожного користувача щомісячну плату. Простота. За допомогою Cloud PC користувачі можуть входити до системи й продовжувати роботу на різних пристроях. При цьому не потрібна віртуалізація, а IT-відділи отримають більш прості можливості розгортання, оновлення та управління системами. Безпека. Windows 365 побудована за принципами "security by design" і "Zero Trust" з використанням можливостей хмари. Інформація захищена і зберігається не на пристрої, а в хмарі. Windows 365 забезпечує швидке оновлення, спрощує захист і рекомендує оптимальні параметри захисту для конкретного середовища.

Windows 365 стане загальнодоступною для підприємств усіх розмірів з 2 серпня 2021 року.