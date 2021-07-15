Ексчиновника підозрюють у роздачі земель "Агрокомбінату "Пуща-Водиця" на мільярд гривень
Колишньому керівнику Головного управління Держгеокадастру в Київській області повідомили про підозру через роздачу земель у приватну власність.
Джерело: повідомлення Офісу Генпрокурора
Дослівно: "За даними слідства, у 2019 році посадові особи Головного управління Держгеокадастру у Київській області скасували державну реєстрацію 323 га земель ДП "Агрокомбінат "Пуща-Водиця".
В подальшому вони внесли їх до земель запасу, розділивши по 2 га. Ділянки всупереч законодавству безпідставно були передані у приватну власність. Таким чином державним інтересам спричинено 1,2 млрд грн матеріальної шкоди".
Деталі: Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній особі запобіжного заходу.
Підозру повідомлено за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).
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