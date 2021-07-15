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Будувати у Києві стали більше – споживання бетону зросло на чверть

Четвер, 15 липня 2021, 14:50
 
ковальська

Ринок споживання бетону в Києві та Київській області за перші 5 місяців 2021 року виріс на 26% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє пресслужба промислово-будівельної групи "Ковальська".

"Ковальська" є найбільшим виробником бетону у Київському регіоні з часткою понад 50%.

"Ми спостерігаємо суттєву динаміку на будівельному ринку за обсягами замовлень. Якщо порівнювати результати червня поточного року та минулого року, то показники відвантаження бетону "Ковальська" підвищила на 45%" – додав генеральний директор "Ковальської" Сергій Пилипенко.

У компанії нагадали, що споживання бетону в Україні за підсумками 2020 року зросло на 8-9%, в Києві  – на 5%.

Рекомендуємо почитати: Сергій Пилипенко, "Ковальська": Для деяких забудовників криза 2020 року – це початок кінця

Економічна правда

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