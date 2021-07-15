Бізнес позитивно оцінює розвиток своїх підприємств – НБУ

Бізнес поліпшив оцінки щодо обсягів виробництва товарів і послуг в Україні, поточного стану та прогнозів власного розвитку, очікує на уповільнення інфляції та послаблення девальвації гривні.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку за результатами опитування керівників компаній у IІ кварталі 2021 року.

Індекс ділових очікувань підприємств зріс до 112.3% проти 108.4% у І кварталі. Поліпшення індексу відбулося переважно завдяки високим оцінкам загальних обсягів реалізації продукції, фінансово-економічного стану підприємств, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, а також інвестиційних видатків на будівництво.

Інфляційні очікування знижуються другий квартал поспіль: у ІI кварталі очікувана річна інфляція становила 7.2% порівняно з 7.7% у попередньому кварталі. Частка опитаних підприємств, які вважають, що інфляція не перевищить 7,5%, зросла до понад 50%.

Також другий квартал поспіль поліпшувались очікування бізнесу щодо курсу гривні. Середнє значення обмінного курсу, що респонденти очікують через 12 місяців, становить 28.71 грн/дол(у попередньому кварталі – 29.15 грн/дол). Понад 38% підприємств уважають, що обмінний курс коливатиметься в межах від 28.01 грн/дол до 29.00 грн/дол.

Керівники вперше після I кварталу 2020 року позитивно оцінили поточний фінансово-економічний стан власних підприємств: баланс відповідей становив 6.0% проти "мінус" 0.7% у І кварталі. Найвищі очікування в підприємств сільського господарства, найнижчі – у підприємств енерго- та водопостачання.

Бізнес очікує на подальше збільшення обсягів реалізації своєї продукції як в Україні, так і за кордоном.

Четвертий квартал поспіль спостерігається поліпшення очікувань щодо зростання обсягів іноземних інвестицій підприємствами, які їх залучають: баланс відповідей зріс до 12.3% з 10.4% у І кварталі.

Бізнес продовжує пом’якшувати очікування щодо зменшення загальної кількості працівників на своїх підприємствах, респонденти підприємств торгівлі, добувної промисловості та будівництва очікують збільшення кількості своїх працівників.

Частка компаній, що планують залучати кредити в Україні та за кордоном упродовж наступних 12 місяців, продовжує зменшуватися.

Економічна правда