Українські виробники комплектуючих для авто отримали 12 мільярдів виручки торік
Виручка найбільших компаній, які займаються виготовленням комплектувальних деталей для авто в Україні за минулий рік склала 12,4 млрд грн.
Про це йдеться у статті Економічної правди.
Як зазначається у матеріалі, це на 400 млн грн менше, ніж торік, коли обіг 10 найбільших компаній становив 12,8 млрд грн.
Найбільшу виручку у 2020 році отримала німецька компанія LEONI, що має заводи у Стрию та Коломиї, і виготовляє кабельні мережі для Opel, Porsche, Volkswagen, Audi, Lamborghini та MAN. Річний обіг компанії у 2020 році становив майже 4 млрд грн.
Чистий прибуток компанії, зазначається у звіті за 2020 рік, становив понад 37 млн грн. Це суттєво менше у порівнянні з 2019 роком, коли компанія заробила майже 280 млн грн.
Про те, як в іномарках відомих автобрендів опиняються виготовлені в Україні деталі читайте у статті: Заводи, які працюють на Mercedes, Porsche та Audi. Що Україна виробляє для світового автопрому
Економічна правда
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