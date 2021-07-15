Державний Укрексімбанк заробив понад мільярд за пів року

Прибуток державного Укрексімбанку за першу половину 2021 року становив понад 1,1 млрд грн, з них за червень – 228 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Укрексімбанку.

Голова правління банку Євген Мецгер зауважив, що покращення фінрезультату цьогоріч відбулося внаслідок нарощення операційного прибутку (прибуток до вирахування відсотків за зобов’язаннями та податків) до 1,4 млрд грн.

"Дохідність забезпечено за рахунок наново сформованого кредитно-інвестиційного портфеля, зростання непроцентних доходів, розумної оптимізації обсягів та структури операційних витрат", – зазначив він.

Мецгер додав, що серед пріоритетів банку залишається робота з робота з непрацюючими активами.

Нагадуємо:

За підсумками лютого 2021 року державний Укрексімбанк, що у 2020 році став найбільш збитковим банком в Україні, вдруге отримав чистий прибуток у розмірі 99,5 млн грн.

Економічна правда