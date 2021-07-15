У ЄС планують визнати особливий правовий режим для української електроенергії

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Механізм вуглецевого коригування імпорту (Carbon Border Adjustment mechanism, СВАМ) має намір визнати особливий правовий режим для української електроенергії.

Про це написав у Facebook заступник міністра економіки – торговельний представник України Тарас Качка з посиланням на оприлюднений проєкт регламенту, передає "Європейська правда".

" Перша перемога кліматичної дипломатії. СВАМ визнає особливий правовий режим України ", - написав він.

" Оприлюднений сьогодні проєкт регламенту по СВАМ у параграфі 47 преамбули відзначає особливий правовий режим країн, які є сторонами угод про асоціацію, що містять поглиблену і всеосяжну угоду про вільну торгівлю. Таких країн є три - Україна, Молдова і Грузія. - додав торгпред.

При цьому Качка зазначив, що можливий виняток застосовується тільки до електроенергії.

"Металургія, добрива і цемент і далі підпадають під СВАМ", - зазначив торгпред, додавши, що роботу над адвокатуванням потрібно продовжувати.

"Так в Україні є промислові і енергетичні об‘єкти які можуть налякати всіх своїми викидами. Але очевидно що в нас все не так погано. І українське суспільство, політики і бізнес прагнуть кліматично дружньої модернізації. І я впевнений, що ми будемо кліматично нейтральними до 2050 року. Разом з ЄС", - наголосив він.