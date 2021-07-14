Спалах епідемії у Нідерландах: концертному бізнесу компенсують €135 млн за скасовані події

Уряд Нідерландів виділяє додаткові кошти обсягом 135 млн євро для компенсацій концертному бізнесу, що зазнав втрат у зв'язку з несподіваним скасуванням заходів через новий спалах епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє NOS.

Кошти можуть бути виділені організаторам, які змушені були скасувати заплановані на найближчий час концерти й фестивалі.

При цьому, якщо досі їм компенсовували 80% втрат, зараз йдеться навіть про повну компенсацію. У зв’язку з невизначеністю, організаторам дають значний термін для подачі заявки для отримання компенсації.

Організацію багатоденних подій та фестивалів заборонили у п’ятницю 9 липня щонайменш до 14 серпня. Це викликало обурення в концертній індустрії - представники галузі наполягають, що події можна проводити, якщо дотримуватися заходів безпеки, а тотальна заборона є надмірною.

14 липня Нідерланди з населенням близько 17 млн вдруге за тиждень зареєстрували понад 10 тисяч заражень - 10492 випадки, дещо більше, ніж перший з грудня подібний показник у суботу 10 липня.

Приріст заражень в країні "злетів" всього за кілька днів. Ще 6 липня показники вперше з початку літа перевищили 2000 випадків за добу, 7 липня було вже понад 3600 заражень, в п’ятницю - близько 7000, в суботу 10 липня - вже понад 10 тисяч.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте визнав, що уряд допустив помилку, занадто швидко послабивши карантин кінці червня. Нічні клуби в країні знову закрили, а для ресторанів і барів повернули частину обмежень.