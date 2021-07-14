Відмова від традиційних авто та інше: Єврокомісія презентувала план досягнення кліматичних цілей

Єврокомісія 14 липня презентувала пакет законодавчих змін, які мають допомогти ЄС досягти своїх кліматичних цілей - до 2030 року знизити викиди парникових газів на 55% та досягти "кліматичної нейтральності" до 2050 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Загальна суть змін - збільшити вартість використання забруднюючого палива, що означає великі зміни у звичному способі користування автомобілями, опалення житла, виробництва деякої продукції, управління лісами і земельними ресурсами тощо.

Найвагоміший пункт - зупинка продажу нових авто на традиційному паливі та дизелі до 2035 року.

Крім того, встановлюються жорсткіші цілі щодо енергоефективності і використання відновлюваних джерел енергії, жорсткіші вимоги до сектору енергетики й промисловості, встановлюється окрема система "торгівлі викидами" для дорожного транспорту і будівельного сектору, встановлюються нові збори за "забруднюючий" імпорт з-за меж ЄС.

Паралельно передбачається створення соціального фонду, щоб убезпечити найменш заможних європейців від наслідків зростання цін на пальне та інші товари й послуги.

"Наша нинішня економіка, що живе на викопному паливі, вже вичерпала себе. Ми знаємо, що повинні перейти до нової моделі, де головним рушієм є інновації. Ми перший континент, що пропонує комплексну архітектуру для досягнення кліматичних цілей. Він поєднує заходи зі зменшення виходів, охорони довкілля та враховує у цій трансформації соціальний баланс і робочі місця", - зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Тепер пропозиції Єврокомісії обговорюватимуть з Радою ЄС і Європарламентом.