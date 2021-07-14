Уряд хоче змінити умови працевлаштування для іноземців 

Кабмін на засіданні 14 липня ухвалив проєкт закону щодо змін умов праці для іноземців – їх хочуть зрівняти з громадянами України у питанням оплати праці та запровадити моніторинг за дотриманням законодавства у цій сфері.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

"Реалізація цього законопроекту сприятиме легальному працевлаштуванню іноземців та дозволить забезпечити рівні умови оплати праці", – кажуть в уряді.

Так, законопроєктом пропонується:

зменшити фінансове навантаження на роботодавців і скасувати зобов’язання щодо забезпечення рівня заробітної плати іноземцю у розмірі 5 або 10 мінімальних заробітних плат залежно від категорії;

підвищити вартість дозволу для захисту національного ринку праці та спрямування коштів на виплату допомоги для безробітних громадян;

надати можливість іноземцям, які навчаються у навчальних закладах України, працювати, передбачивши для роботодавця безоплатне отримання дозволу для такої категорії працівників;

чітко визначити перелік документів, які подаються для отримання або продовження дії дозволів; передбачити зручний спосіб отримання дозволу, зокрема через центри надання адміністративних послуг;

посилити контроль за додержанням законодавства у цій сфері, зокрема через запровадження моніторингу.

Економічна правда