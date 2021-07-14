Уряд хоче змінити умови працевлаштування для іноземців
Середа, 14 липня 2021, 15:35
Кабмін на засіданні 14 липня ухвалив проєкт закону щодо змін умов праці для іноземців – їх хочуть зрівняти з громадянами України у питанням оплати праці та запровадити моніторинг за дотриманням законодавства у цій сфері.
Про це повідомляє пресслужба уряду.
"Реалізація цього законопроекту сприятиме легальному працевлаштуванню іноземців та дозволить забезпечити рівні умови оплати праці", – кажуть в уряді.
Так, законопроєктом пропонується:
- зменшити фінансове навантаження на роботодавців і скасувати зобов’язання щодо забезпечення рівня заробітної плати іноземцю у розмірі 5 або 10 мінімальних заробітних плат залежно від категорії;
- підвищити вартість дозволу для захисту національного ринку праці та спрямування коштів на виплату допомоги для безробітних громадян;
- надати можливість іноземцям, які навчаються у навчальних закладах України, працювати, передбачивши для роботодавця безоплатне отримання дозволу для такої категорії працівників;
- чітко визначити перелік документів, які подаються для отримання або продовження дії дозволів; передбачити зручний спосіб отримання дозволу, зокрема через центри надання адміністративних послуг;
- посилити контроль за додержанням законодавства у цій сфері, зокрема через запровадження моніторингу.
Економічна правда
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