Hitachi придбала компанію GlobalLogic за 10 мільярдів доларів
Японський конгломерат Hitachi оголосив про завершення придбання постачальника послуг для розробки програмного забезпечення GlobalLogic відповідно до остаточної угоди, підписаної 31 березня 2021 року.
Про це повідомляє пресслужба GlobalLogic.
В результаті угоди Hitachi стане опосередкованим власником 100% випущених в обіг акцій материнської компанії GlobalLogic Worldwide Holdings.
Зазначається, що поєднання можливостей GlobalLogic і платформи Lumada дозволить компанії GlobalLogic розширити портфоліо цифрових рішень Hitachi на глобальному ринку, в тому числі шляхом гнучкої розробки додатків в хмарі.
Очікується, що після придбання GlobalLogic буде активно залучатися в усі п'ять ключових сфер бізнесу Hitachi: IТ, енергетика, промисловість, мобільність і Smart Life, а також до бізнесу автомобільних систем (Hitachi Astemo).
Нагадуємо:
У березні 2021 року Hitachi Ltd. оголосила про купівлю GlobalLogic Inc. приблизно за 8,5 млрд доларів.
Загальні витрати за угодою з урахуванням заборгованості GlobalLogic по оцінці конгломерату повинні становити 9,6 млрд доларів.
GlobalLogic була заснована в 2000 році. Штат компанії налічує більше 20 тис. співробітників в 14 країнах, вона обслуговує понад 400 клієнтів.
Україна – один з найбільших хабів компанії, який налічує 5,7 тис. співробітників у Києві, Харкові, Львові та Миколаєві.
За цим показником GlobalLogic обіймає третє місце серед IT-компаній в Україні.
Економічна правда
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