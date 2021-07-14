Hitachi придбала компанію GlobalLogic за 10 мільярдів доларів

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Японський конгломерат Hitachi оголосив про завершення придбання постачальника послуг для розробки програмного забезпечення GlobalLogic відповідно до остаточної угоди, підписаної 31 березня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба GlobalLogic.

В результаті угоди Hitachi стане опосередкованим власником 100% випущених в обіг акцій материнської компанії GlobalLogic Worldwide Holdings.

Зазначається, що поєднання можливостей GlobalLogic і платформи Lumada дозволить компанії GlobalLogic розширити портфоліо цифрових рішень Hitachi на глобальному ринку, в тому числі шляхом гнучкої розробки додатків в хмарі.

Очікується, що після придбання GlobalLogic буде активно залучатися в усі п'ять ключових сфер бізнесу Hitachi: IТ, енергетика, промисловість, мобільність і Smart Life, а також до бізнесу автомобільних систем (Hitachi Astemo).

Нагадуємо:

У березні 2021 року Hitachi Ltd. оголосила про купівлю GlobalLogic Inc. приблизно за 8,5 млрд доларів.

Загальні витрати за угодою з урахуванням заборгованості GlobalLogic по оцінці конгломерату повинні становити 9,6 млрд доларів.

GlobalLogic була заснована в 2000 році. Штат компанії налічує більше 20 тис. співробітників в 14 країнах, вона обслуговує понад 400 клієнтів.

Україна – один з найбільших хабів компанії, який налічує 5,7 тис. співробітників у Києві, Харкові, Львові та Миколаєві.

За цим показником GlobalLogic обіймає третє місце серед IT-компаній в Україні.

Економічна правда