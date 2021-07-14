Україні потрібно 100 мільярдів євро для суттєвого зменшення викидів – Шмигаль

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Україні знадобиться понад 100 мільярдів євро капітальних інвестицій протягом 10 наступних років для того, щоб зменшити викиди до 35% від рівня 1990 року.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час виступу на Українському енергетичному форумі, повідомляє "Укрінформ".

"Ми активно включилися у формування українського зеленого курсу, який хочемо синхронізувати із Європейським зеленим курсом, й робимо для цього багато зусиль. Це дійсно амбітна мета, яка включає у себе перебудову економічної моделі та залучення масштабних інвестицій для модернізації нашої енергетики.

Щоб зменшити викиди до 35% від рівня 1990 року, за підрахунками Міністерства екології, нам знадобиться понад 100 мільярдів євро капітальних інвестицій протягом 10 наступних років. Це амбітна мета, тому ми дуже уважно співпрацюємо з енергетичним компанія, з промисловістю", – сказав Шмигаль.

Він нагадав, що Україна має певні зобов'язання щодо зменшення викидів забруднюючих речовин, це стосується передусім теплової генерації.

"Відповідне переобладнання коштуватиме понад 4 мільярди євро за розрахунками того ж міністерства. Зважаючи на те, що теплова генерація забезпечує необхідні для енергосистеми маневрові потужності – це виклик, який ми стратегічно опрацьовуємо на рівні держави", – зазначив прем'єр.

Він запевнив, що розвиток ринку газу, синхронізація із Європейською енергетичною системою та розвиток ринку газу є також одним із завдань для влади.