Одеський припортовий завод змінив постачальника газу

Переможцем третього етапу процедури відбору на замовника робіт з переробки давальницької сировини для АТ "Одеський припортовий завод" стала сінгапурська компанія Dachex Shipping Pte. Ltd.

Про це повідомляє пресслужба заводу.

Зазначається, що компанія запропонувала найкращі додаткові умови співпраці: укладення договору фінансування (безпроцентної позики) на суму до 20 млн доларів терміном на два роки.

Нагадаємо, 20 квітня ОПЗ за результатами електронного аукціону повинен був ухвалити рішення про визначення переможця процедури відбору. Однак 19 квітня на адресу ОПЗ надійшла ухвала Господарського суду Одеської області про забезпечення позову ТОВ "Юнайтед Енерджі".

"Даною постановою, зокрема, заборонено АТ "ОПЗ" вчиняти будь-які дії в рамках проведення відбору за процедурою відбору, визначення замовника робіт з переробки давальницької сировини", – сказано в повідомленні.

ОПЗ зазначив, що вжив необхідних заходів для оскарження постанови.

"Але поки, на виконання рішення суду, ОПЗ вимушено утриматися від вчинення будь-яких дій в рамках виконання процедур відбору", - йшлося в повідомленні підприємства.

Нагадуємо:

"Одеський припортовий завод" в минулому році кілька разів переносив проведення конкурсу з відбору постачальника газу на давальницьких умовах.

В цей час періодично продовжувався договір з нинішнім постачальником – "Агро Газ Трейдинг".

Економічна правда