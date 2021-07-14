Куба обмежила доступ до Facebook та WhatsApp

Куба обмежила доступ до соціальних мереж і платформ обміну повідомленнями – зараз у країні тривають антиурядові протести.

Джерело: Reuters з посиланням на компанію NetBlocks, що займається глобальним інтернет-моніторингом

Деталі: NetBlocks повідомила, що Facebook, WhatsApp, Instagram і Telegram на Кубі були частково відключені.

Facebook Inc, якій належать Instagram і WhatsApp, заявила Reuters, що стурбована обмеженням своїх послуг на Кубі.

Крім того, за словами свідків Reuters, в столиці країни Гавані були регулярні і нетипові відключення мобільного інтернету.

Відповідаючи на питання, чи навмисно уряд обмежує інтернет-з'єднання, міністр закордонних справ Бруно Родрігес сказав на брифінгу, що ситуація "складна". Він сказав, що перебої в подачі електроенергії можуть вплинути на телекомунікаційні послуги, і "Куба ніколи не відмовиться від права захищатися".

Мобільний інтернет, що з’явився трохи більше двох років тому, став ключовим фактором протестів, надаючи кубинцям більше можливостей для вираження свого розчарування.

Передісторія:

Тисячі кубинців вийшли на вулиці від Гавани до Сантьяго 11 липня, незадоволені діями влади під час пандемії коронавірусу.

Протести відбувалися на тлі нового максимуму випадків коронавірусу і смертей від хвороби, зафіксованого у країні.

Соціальний гнів зумовлений нестачею продуктів і ліків з початку епідемії, коли Куба перебувала під санкціями США.

Президент і глава Комуністичної партії Мігель Діас-Канель виступив перед народом, сказавши, що США несуть відповідальність за заворушення. Також він закликав прихильників протистояти "провокаціям".

Українська правда