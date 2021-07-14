Сайти російських хакерів REvil раптово стали недоступні – медіа

Веб-сайти пов’язаних з Росією хакерів REvil, що стояли за атакою на м’ясопереробну компанію JBS, раптово стали недоступні.

Джерело: Reuters

Деталі: Платіжний портал та блог групи, в якому називалися імена жертв, які відмовилися платити хакерам необхідний викуп, були недоступні.

Зазначається, що невідомо, чи є це випадковістю, і чи це хакери вимкнули сайти, чи вони були видалені кимось іншим.

Reuters пише, що подібні "зникнення" звичні в світі програм-вимагачів, де хакерські групи, як правило, зникають і змінюють свій бренд, коли починають привертати занадто багато уваги. В останні тижні REvil взяв на себе відповідальність за епідемію атак програм-вимагачів, яка зачепила приблизно від 800 до 1500 підприємств по всьому світу.

Білий дім від коментарів відмовився. Спроба зв’язатися з REvil для Reuters не була успішною.

Передісторія:

REvil стояла за атакою на постачальника м'яса JBS.

Згодом стало відомо, що ймовірно REvil зламала близько 200 американських компаній в результаті великомасштабної атаки з використанням програм-вимагачів. Президент Штатів Джо Байден заявив, що доручив спецслужбам розслідувати, хто стоїть за кібератакою, яка вразила сотні американських підприємств.

10 липня Байден і російський президент Володимир Путін поговорили про останні кібератаки, здійснені з Росії. Путін заявив Байдену, що російська сторона висловлює готовність спільно боротися з кіберзлочинністю, але "за останній місяць по лінії компетентних відомств США не надходило звернень щодо цих питань".

Українська правда