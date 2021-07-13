НБУ зобов'язав фінкомпанії та ломбарди вказувати реальні процентні ставки за кредитами

Національний банк погодив Правила розрахунку небанківськими фінансовими установами загальної вартості кредиту для споживача і реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит з вимогами законодавства.

Відповідні постанови правління набувають чинності з 14 липня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, передбачено внесення змін до редакції договорів з метою спрощення їх розуміння споживачем.

"Правила встановлюють методику розрахунку небанківськими фінансовими установами загальної вартості кредиту для споживача, реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит", – йдеться в повідомленні.

Небанківські фінансові установи зобов'язані до 14 серпня привести свою діяльність у відповідність до вимог цієї постанови.

"Це дозволить гармонізувати правила чинного законодавства України. Нагадаємо, що банки застосовують такі ж підходи до розрахунку ключових показників вартості споживчого кредиту з червня 2017 року. Отже, всі кредитодавці будуть застосовувати єдині підходи до розрахунку загальної вартості кредиту для споживача і реальної річної відсоткової ставки за договором про споживчий кредит", – пояснили в НБУ.

Крім того, Нацбанк вніс відповідні зміни в Правила розрахунку банками загальної вартості кредиту для споживача і реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит.

Економічна правда