НБУ зобов'язав фінкомпанії та ломбарди вказувати реальні процентні ставки за кредитами
Національний банк погодив Правила розрахунку небанківськими фінансовими установами загальної вартості кредиту для споживача і реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит з вимогами законодавства.
Відповідні постанови правління набувають чинності з 14 липня, повідомляє пресслужба регулятора.
Зокрема, передбачено внесення змін до редакції договорів з метою спрощення їх розуміння споживачем.
"Правила встановлюють методику розрахунку небанківськими фінансовими установами загальної вартості кредиту для споживача, реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит", – йдеться в повідомленні.
Небанківські фінансові установи зобов'язані до 14 серпня привести свою діяльність у відповідність до вимог цієї постанови.
"Це дозволить гармонізувати правила чинного законодавства України. Нагадаємо, що банки застосовують такі ж підходи до розрахунку ключових показників вартості споживчого кредиту з червня 2017 року. Отже, всі кредитодавці будуть застосовувати єдині підходи до розрахунку загальної вартості кредиту для споживача і реальної річної відсоткової ставки за договором про споживчий кредит", – пояснили в НБУ.
Крім того, Нацбанк вніс відповідні зміни в Правила розрахунку банками загальної вартості кредиту для споживача і реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит.
Економічна правда
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