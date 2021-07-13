Половина українських заробітчан в Польщі працює по безвізу

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Близько 47% трудових мігрантів з України безперервно працюють в Польщі максимум 3 місяці, що відповідає максимальному строку перебування в країнах ЄС за півроку без необхідності оформлення візи.

Про це свідчать дані дослідження "Барометр польського ринку праці", повідомляє Польське радіо.

Крім того, 30% трудових мігрантів приїжджає до Польщі на термін від 3 до 6 місяців, 14% працюють від 6 до 12 місяців, 4% – більше року.

При цьому більшість опитаних українців за останні п'ять років відвідували Польщу більше ніж один раз (71%), а 65% планують приїхати працювати в цю країну знову.

"Можливість легальної роботи тільки на півроку означає, що багатьом компаніям не вигідно інвестувати в підготовку персоналу зі Сходу на вищі посади", – вважає голова компанії з працевлаштування Personnel Service Кшиштоф Інґльот.

У той же час він зазначив, що кількість вакансій для кваліфікованих мігрантів постійно зростає. Так, в 2019 році спеціалізовані посади обіймали 4% працюючих українців, а в 2021 році – понад 12%.

При цьому дані дослідження "Барометр польського ринку праці" показують, що половина респондентів, які брали участь в опитуванні, мають вищу освіту, але 71% з них займають нижчі посади в Польщі, кожен п'ятий працює в сфері послуг, 5% виконує розумову працю і менш ніж 1% належить до управлінського персоналу.