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Інвестиційна привабливість України зросла – дослідження

Вівторок, 13 липня 2021, 13:26
 
unsplash

Індекс інвестиційної привабливості України у 2021 році зріс з 2,4 до 2,84 – у Мінекономіки кажуть, що майже розробили всю підзаконну нормативну базу для супроводу проєктів зі значними інвестиціями.

Про це повідомляє Міністерство економіки з посиланням на результати дослідження Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

Також дослідження продемонстрували суттєве покращення настроїв топ-менеджерів компаній, які входять до асоціації. Зокрема 32% опитаних вважають, що інвестиційний клімат покращили за останні 6 місяців.

Перший заступник міністра економіки Володимир Гринюк підкреслив важливість запуску механізму супроводу інвесторів згідно закону про "інвестнянь". Посадовець додав, що  наразі Мінекономіки розробило майже всю підзаконну нормативно-правову базу для запуску.

Крім того, міністерство продовжує роботу з реалізації закону про індустріальні парки. "Наразі Мінекономіки та профільний комітет парламенту готують комплексні зміни законодавства, що направлені на створення додаткових стимулів для резидентів та керуючих компаній індустріальних парків", – кажуть у відомстві.

"Станом на сьогодні до Реєстру вже включено 50 індустріальних парків. Проте лише у 25 із них визначено керуючі компанії, а у 8 є учасники. Ми маємо створити мережу індустріальних парків, що існують не лише на папері", – додав Гринюк. 

Економічна правда

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