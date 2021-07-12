Ткаченко вступився за будівлю "Квіти України": демонтаж негайно зупинити
Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що роботи з демонтажу модерністської будівлі "Квіти України" в Києві необхідно зупинити.
Джерело: повідомлення Ткаченка у Facebook
Пряма мова Ткаченка: "Роботи з демонтажу будівлі "Квіти України" необхідно негайно зупинити. Солідарний з позицією громадськості.
Хоч забудовник відмовляється це робити і наполягає на своєму, хотів би звернути увагу, що допоки є сумніви щодо законності містобудівних умов і обмежень – початок будь-яких будівельних чи демонтажних робіт є неправомірним.
До того ж зупинка має тривати до вирішення питання про надання охоронного статусу, на якому наполягають активісти".
Деталі: Ткаченко також звернувся до мера Києва Віталія Кличка. Він вказав, що об'єкт знаходиться в історичному ареалі Києва і закликав столичну владу ретельніше підходити до видачі містобудівних умов та обмежень, а "не роздавати їх з висотністю, яка абсолютно паплюжить місто".
Що цьому передувало:
У понеділок у центрі Києва на вулиці Січових Стрільців почали зносити модерністичний фасад навчально-методичного павільйону "Квіти України".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua