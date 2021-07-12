Стартовий капітал, прибуток та ризики: що треба знати про інвестиції в нерухомість
Чи вигідно вкладати кошти в нерухомість, яку суму треба мати і скільки на цьому можна заробити.
Більш ніж половина українців потребують поліпшення житлових умов.
За даними Держстату, 60% міського населення у 2020 році мешкали в перенаселеному житлі – менше 21 кв м на особу. Якщо враховувати все населення країни, то цифра буде меншою – 54%. Однак вона все одно вища, ніж у Великобританії, Німеччині, Франції, Фінляндії (7%) чи Бельгії (2%).
"Житловий фонд в Україні на 70% складається з житла, побудованого за СРСР, у 1960-1980-х роках. У відносно новому житлі, збудованому після 1990 року, проживає лише 11% населення. За офіційною інформацією, 7,5% житлового фонду (75 млн кв м) непридатні для життя", – зазначає Мінрегіон.
Така статистика демонструє необхідність масштабного оновлення житлового фонду, тобто залишає великий потенціал для розвитку будівельної галузі та наповнення ринку новими квадратними метрами.
В останні роки тисячі українців заробляють на нерухомості, купуючи квартири на початку будівництва і продаючи їх ближче до його завершення.
Розміри таких інвестицій настільки великі, що в уряді навіть вирішили підняти ставку оподаткування для осіб, які продають понад два об'єкти нерухомості на рік.
Поки ініціатива уряду не стала законом, ЕП дізнавалася, чи вигідно вкладати кошти в нерухомість, яку суму треба мати і скільки на цьому можна заробити.
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