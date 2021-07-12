Стартовий капітал, прибуток та ризики: що треба знати про інвестиції в нерухомість

Чи вигідно вкладати кошти в нерухомість, яку суму треба мати і скільки на цьому можна заробити.

Більш ніж половина українців потребують поліпшення житлових умов.

За даними Держстату, 60% міського населення у 2020 році мешкали в перенаселеному житлі – менше 21 кв м на особу. Якщо враховувати все населення країни, то цифра буде меншою – 54%. Однак вона все одно вища, ніж у Великобританії, Німеччині, Франції, Фінляндії (7%) чи Бельгії (2%).

"Житловий фонд в Україні на 70% складається з житла, побудованого за СРСР, у 1960-1980-х роках. У відносно новому житлі, збудованому після 1990 року, проживає лише 11% населення. За офіційною інформацією, 7,5% житлового фонду (75 млн кв м) непридатні для життя", – зазначає Мінрегіон.

Така статистика демонструє необхідність масштабного оновлення житлового фонду, тобто залишає великий потенціал для розвитку будівельної галузі та наповнення ринку новими квадратними метрами.

В останні роки тисячі українців заробляють на нерухомості, купуючи квартири на початку будівництва і продаючи їх ближче до його завершення.

Розміри таких інвестицій настільки великі, що в уряді навіть вирішили підняти ставку оподаткування для осіб, які продають понад два об'єкти нерухомості на рік.

Поки ініціатива уряду не стала законом, ЕП дізнавалася, чи вигідно вкладати кошти в нерухомість, яку суму треба мати і скільки на цьому можна заробити.