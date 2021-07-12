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Зеленський говоритиме з Меркель про безпекові гарантії через "Північний потік-2" - речник

Понеділок, 12 липня 2021, 17:56
 
пресслужба офісу президента

Президент України Володимир Зеленський не планує під час робочого візиту до Німеччини обговорювати з канцлером Ангелою Меркель грошове питання компенсацій Україні за реалізацію проєкту російського газопроводу "Північний потік-2", але мова йтиме про гарантії безпеки для України.

Про це розповів прессекретар українського президента Сергій Никифоров, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Позиція Володимира Зеленського така, що "Північний потік-2" - це вже давно не економічне питання, а питання безпеки. Тому, гадаю, про якісь економічні компенсації не йтиметься. Президент Володимир Зеленський намагається зупинити будівництво "Північного потоку-2".

Якщо не вдасться це зробити, то тоді ми говоримо про певні гарантії безпеки - повернення тимчасово окупованих територій, а не грошову компенсацію", - заявив Никифоров на брифінгу для ЗМІ за підсумками зустрічі президента України та федерального президента Німеччини у понеділок, 12 липня.

12 липня Зеленський здійснює візит до Німеччини, де він зустрінеться з канцлеркою Ангелою Меркель.

Серед тем переговорів - посилення ролі Німеччини у "нормандському форматі" та у встановленні миру на Донбасі, будівництво "Північного потоку-2", участь німецької сторони у саміті "Кримської платформи", а також торговельно-економічне співробітництво.

Європейська правда

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Північний потік Німеччина

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