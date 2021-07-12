На WhatsApp поскаржилися в Єврокомісію через оновлення політики конфіденційності

Групи споживачів у ЄС подали скаргу в Єврокомісію на WhatsApp, заявляючи, що месенджер несправедливо змушує користувачів приймати нове оновлення конфіденційності, називаючи це порушенням правил блоку.

Про це йдеться в публікації АР, повідомляє "Європейська правда".

Європейська організація споживачів (BEUC) в понеділок подала скаргу на те, як WhatsApp вніс зміни в умови обслуговування і свою політику конфіденційності, заявляючи, що зміни непрозорі і незрозумілі користувачам.

Багато користувачів WhatsApp перейшли на інші чат-додатки, такі як Signal і Telegram, через проблеми з конфіденційністю після того, як оновлення було запущено раніше в цьому році. Користувачі побоювались, що зміни нададуть Facebook доступ до додаткової інформації про них.

"WhatsApp протягом декількох місяців бомбардує користувачів агресивними і наполегливими спливаючими повідомленнями, щоб змусити їх прийняти його нові умови використання та політику конфіденційності", - прокоментувала генеральний директор BEUC Монік Гоєнс.

"Вони говорили користувачам, що доступ до їх додатку буде закритий, якщо вони не приймуть нові умови. Однак споживачі не знають, що вони насправді приймають", - додала вона.

BEUC і групи із захисту прав споживачів з восьми країн-членів подали скаргу на WhatsApp в Єврокомісію, а також у мережу органів, які опікуються проблемами споживачів.

WhatsApp заявив, що скарга заснована на неправильному розумінні мети і ефекту оновлення, та що він буде вітати можливість пояснити оновлення BEUC.

Нагадуємо:

Додаток для спілкування WhatsApp з 15 травня буде обмежувати доступ користувачів, які не погодились із новою політикою щодо передачі персональних даних Facebook.