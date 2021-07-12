Перепродаж квартир: торік уклали понад 260 тисяч угод
За 2020 рік було укладено 261,7 тисячі угод з перепродажу квартир, з яких лише у Києві – 38,3 тисяч.
Про це йдеться в публікації Економічної правди.
Перепродаж квартири – це спосіб заробітку шляхом продажу права власності, якого інвестор набуває внаслідок інвестування на ранніх етапах будівництва, та продажу об'єкта ближче до готовності.
У квартальному розрізі найбільше об’єктів перепродавали у 4 кварталі 2020 року – 87,9 тисячі. У 1 кварталі перепродали 63 тисячі, у 2 кварталі – 50,6 тисячі, у 3 кварталі – 80,3 тисячі.
Нагадуємо, що у березні минулоріч Україна опинилася у стані суворого карантину внаслідок пандемії, що значно скоротило діло активність населення.
Цьогоріч за перший квартал було укладено 59,9 тисяч таких договорів.
Детальніше про те, чи вигідно вкладати кошти в нерухомість, яку суму треба мати і скільки на цьому можна заробити читайте у матеріалі ЕП: Гроші на цеглі: як заробити, інвестуючи в нерухомість
Економічна правда
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