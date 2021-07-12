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Microsoft купує розробника систем кібербезпеки за півмільярда доларів – медіа

Понеділок, 12 липня 2021, 12:40
 
riskiq

Компанія Microsoft вирішила придбати компанію RiskIQ, яка розробляє програми у сфері безпеки.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що таким чином технічний гігант намагається розширити свою продукцію та краще захистити клієнтів в умовах посилення глобальних кібератак. Угода може бути анонсована в найближчі дні.

За даними джерел, Microsoft купить RiskIQ за 500 млн доларів. В обох компаніях цю інформацію відмовилися коментувати.

Компанія RiskIQ із Сан-Франциско була заснована в 2009 році. Її клієнтами були Facebook, BMW, American Express і Поштова служба США.

У червні Microsoft придбала іншу компанію з того ж сектору - ReFirm Labs, що займається захистом "розумних" пристроїв.

Microsoft купує компанію з сектору кібербезпеки на тлі дедалі частіших хакерських атак і поширення програм-вимагачів у першій половині цього року. Деякі атаки здійснені за допомогою вразливостей у програмах Microsoft.

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Microsoft кібербезпека

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