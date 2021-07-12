Microsoft купує розробника систем кібербезпеки за півмільярда доларів – медіа
Компанія Microsoft вирішила придбати компанію RiskIQ, яка розробляє програми у сфері безпеки.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
Зазначається, що таким чином технічний гігант намагається розширити свою продукцію та краще захистити клієнтів в умовах посилення глобальних кібератак. Угода може бути анонсована в найближчі дні.
За даними джерел, Microsoft купить RiskIQ за 500 млн доларів. В обох компаніях цю інформацію відмовилися коментувати.
Компанія RiskIQ із Сан-Франциско була заснована в 2009 році. Її клієнтами були Facebook, BMW, American Express і Поштова служба США.
У червні Microsoft придбала іншу компанію з того ж сектору - ReFirm Labs, що займається захистом "розумних" пристроїв.
Microsoft купує компанію з сектору кібербезпеки на тлі дедалі частіших хакерських атак і поширення програм-вимагачів у першій половині цього року. Деякі атаки здійснені за допомогою вразливостей у програмах Microsoft.
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