В Україні цьогоріч може відновити роботу ще один аеропорт

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Найближчим часом закінчиться реконструкція злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту "Черкаси", що дасть змогу вже у 2021 році поновити роботу підприємства.

Про це розповів голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко, передає Укрінформ.

"На днях виходить підрядник для завершення робіт по проєкту. І вже цього року реконструкція злітно-посадкової смуги обов’язкового завершиться. Щоправда, для того щоб аеропорт почав функціонувати, потрібно погасити борги і оновити технічну сторону комунального підприємства. Але ми плануємо, що вже цього року він поновить свою роботу", - розповів посадовець.

За його словами, проєкт щодо капітального ремонту розпочався ще у 2018 році, але через низку факторів був призупинений. На сьогодні роботи відновлені, і вже через кілька місяців передбачається, що "оновлена" злітно-посадкова смуга буде повернута на баланс аеропорту. Загальна вартість реконструкції майже 129 мільйонів гривень.

Також для функціонування аеропорту потрібно погасити заборгованість комунального підприємства. Йдеться про суму 12,8 мільйона гривень, з них 5,5 млн грн стосуються земельного податку, 3,1 млн грн – ПДВ, 3 млн грн – пеня за страховими внесками до Пенсійного фонду та 128 тисяч – це заборгованість по заробітній платі.

Скічко зауважив, що після запуску аеропорт все одно працюватиме із обмеженнями, приймаючи лише малі судна – вони повинні бути до 60 тонн. Наприклад, один із найпопулярніших пасажирських літаків світу – Boeing 737-800 – він зможе приймати лише раз на добу.

"Роботи тривали не один рік, і на нашу долю випало його завершення. Нам потрібно ввести в експлуатацію цю злітно посадкову смугу, і аеропорт запрацює", - додав голова Черкаської ОДА.

Нагадуємо:

Міжнародний аеропорт "Черкаси" розташований на західній околиці міста. Летовище має статус міжнародного (з 2009 року), але використовувалося головним чином для внутрішніх рейсів. Має єдину злітно-посадкову смугу, яка за усіма характеристиками є третьою в Україні за потужністю після обох київських.

У 1984 аеропорт був одним з найбільших в УРСР, мав статус міжнародного, обслуговував до 80 рейсів за добу, приймав літаки до 185,5 т. У 1992 втратив статус міжнародного та припинив приймати міжнародні рейси.

Аеропорт припинив приймати літаки в 1997 році, але остаточно був закритий в 2001 році через проблеми з фінансуванням.

29 березня 2007 року отримав новий сертифікат і 7 травня відновив роботу — в аеропорту приземлився випробувальний літак "Бічкрафт Б-350", що прибув з аеропорту "Бориспіль" для проведення діагностики злітно-посадкової смуги. У 2007-2009 аеропорт був реконструйований, суттєво відновились злітна смуга й аеровокзал.

Станом на 2011 рік аеропорт не працював за призначенням.

У 2016 була розроблена урядова програма з відновлення місцевих аеропортів, згідно з якою черкаський аеропорт передається до Міністерства інфраструктури і буде належати Черкаській обласній раді, на його відновлення виділяють 90 млн грн із державного бюджету, 10 млн грн з Міністерства інфраструктури та 500 тис. грн з обласного бюджету.

Із 2018 року розпочався новий ремонт злітно-посадкової смуги.