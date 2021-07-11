Глава Мінфіну США допускає, що нові штами COVID-19 підірвуть відновлення світової економіки

Міністр фінансів США Джанет Йеллен в неділю висловила серйозне занепокоєння у зв'язку з тим, що нові варіанти коронавірусу можуть стати загрозою для відновлення постраждалої від пандемії світової економіки.

Про це повідомляють західні ЗМІ, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми дуже занепокоєні варіантом "дельта" та іншими варіантами, які можуть виникнути і поставити під загрозу підйом економіки", – заявила Йеллен журналістам у Венеції після зустрічі G20.

"Ми – взаємопов'язана глобальна економіка. Що відбувається в одній частині світу, впливає на всі інші країни", – додала вона.

Нагадуємо:

Наразі у багатьох країнах світу інтенсивно поширюється більш заразний штам COVID-19 "дельта". Його вперше виявили в Індії.