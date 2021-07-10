У ТОПі відшкодування ПДВ за червень агроекспортер та комбінати Ахметова

Серед найбільших отримувачів бюджетного відшкодування ПДВ за червень американський агроекспортер, комбінати холдингу Метінвест, завод Інтерпайп та державне підприємство.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління.

"Обсяг бюджетного відшкодування ПДВ у червні знизився до 12,0 млрд грн. Темпи відшкодування також значно уповільнились - до 42 діб, що є також найбільшим показником за увесь рік (для порівняння: у березні -травні відшкодування здійснювалось за 35 діб)", - йдеться у повідомленні.

Водночас, у червні була найбільша кількість успішних операцій з відшкодування – 3784 (проти 3601 у травні). Таким чином, середня сума відшкодування на одну операцію складає 3,1 млн грн, що на 400 тис. грн менше ніж у травні.

ТОП-5 компаній по бюджетному відшкодуванню ПДВ за червень:

ДП "САНТРЕЙД"- 651 млн грн ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" - 635 млн грн ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА"- 600 млн грн ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" - 519 млн грн ДП "ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ" - 464 млн грн

У червні до ТОП-5 є компаній за обсягом бюджетного відшкодування, крім традиційних "учасників", увійшов ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", яка посідає 4 місце, і є представником металургійного сектору. Також до "топу" повернувся ДП "Гарантований покупець", представник енергетичного сектору, який вже посідав 3 місце ТОПу у квітні.

Решту місць займають незмінні представники аграрного та металургійного сектору, які майже щомісяця є найбільшими отримувачами бюджетного відшкодування ПДВ, резюмували у центрі.