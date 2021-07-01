На прапори з нагоди Незалежности витратять понад 170 мільйонів

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На встановлення найвищих прапорів у 17 областях України до Дня Державного Прапора з нагоди тридцятиріччя Незалежности планують витратити 170,7 мільйона гривень з державного та місцевих бюджетів.

Про це повідомляє організація StateWatch з посиланням на відповіді обласних державних адміністрацій, систему Prozorro та повідомлення в локальних ЗМІ.

Цьогоріч на нараді в Офісі Президента кожній облдержадміністрації було доручено забезпечити встановлення найбільшого прапору України в області до Дня Державного Прапора з нагоди тридцятиріччя незалежности України.

Відповідно до інформації, наданої на запити організації ОДА, або знайденої у відкритих джерелах, очікувана загальна вартість реалізації такого проєкту становитиме 170,7 млн грн.

"За такі кошти можна було б придбати 338,6 тис доз вакцини від COVID-19, якщо ціна складатиме 504 грн за дозу, як було закладено в бюджетну програму МОЗ по вакцинації", – зауважив очільник організації Гліб Канєвський.

Найкоштовнішим стане встановлення стели з державною символікою у Харкові. На будівництво флагштоку, а також відновлення елементів благоустрою території зеленої зони планують витратити 24,5 млн грн. Зокрема, у 2021 році на це планують витратити 10,4 млн грн з обласного бюджету. Решта коштів буде сплачена у наступному році.