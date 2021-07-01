Митниця перейшла у формат єдиної юрособи

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Державна митна служба з 1 липня 2021 року розпочинає роботу у форматі єдиної юридичної особи.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Забезпечення функціонування Державної митної служби у форматі єдиної юридичної особи передбачено указом президента України від 08.11.2019 р. № 837 "Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави" та Меморандумом про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом.

Цей механізм є необхідним для забезпечення можливості централізованої розробки політики відомства, уніфікованого організаційного спрямування, стратегічного і оперативного планування та дослідження дотримання законодавства", - пояснили в кадровому департаменті Держмитслужби.

Територіальні органи будуть здійснювати діяльність не як юридичні особи публічного права, а як відокремлені підрозділи.

На виконання цього завдання утворено 26 митниць як відокремлених підрозділів Держмитслужби за адміністративно-територіальним устроєм України, повідомляє відомство.

"Функціонування Держмитслужби у форматі єдиної юридичної особи посилить нагляд апарату Держмитслужби за стратегічними напрямами, із застосуванням концепції делегування повноважень для прийняття рішень.

На сьогодні оптимізовано та централізовано підходи до системи добору кадрів, системи стратегічного управління у сфері митної справи, інформаційної політики, формування ефективної комунікації у сфері боротьби з корупцією", - додали у відомстві.

Економічна правда