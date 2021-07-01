Гарантію на товари можна буде отримувати в електронному вигляді

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Верховна Рада на засіданні 1 липня ухвалила закон №4185, яким дозволила надавати експлуатаційні документи в електронному вигляді при гарантійному обслуговуванні товарів.

Про це відомо з засідання Ради, документ підтримали 335 нардепів.

У пояснювальній записці автори закону зазначають, що, зі зростанням частки онлайн-продажів, багато компаній пропонують споживачам реєстрацію в особистих кабінетах. Це надає можливість перевірити оригінальність товару, а також його подальше гарантійне обслуговування.

Водночас, споживачі досі зберігають інструкції з використання, гарантійні талони та інші експлуатаційні документи в паперовому вигляді. А у разі втрати гарантійного талону або фіскального чеку споживачі автоматично втрачають право на отримання гарантійного обслуговування або заміни товару.

Відтак цим законом уможливили надання експлуатаційних документів в електронному вигляді при гарантійному обслуговуванні товарів, що "покращить сервіс для споживачів та спростить умови ведення бізнесу".

Економічна правда