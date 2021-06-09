Кабмін схвалив законопроєкт щодо монетизації пільг з оплати проїзду
Кабмін на засідання 9 червня схвалив законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг".
Про це повідомляє Урядовий портал.
"Законопроєктом пропонується внести зміни до законів України, якими передбачається, що пільги з оплати проїзду та інші надаються на підставі рішень органів місцевого самоврядування і виплачуються у визначеному ними порядку та розмірах у формі грошової компенсації.
Також вносяться зміни до законів України "Про транспорт" та "Про автомобільний транспорт" у зв’язку із запровадженням грошової компенсації замість пільг з оплати проїзду", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прийняття законопроєкту дасть можливість органам місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання надання пільг з оплати проїзду та сприятиме адресності їх надання.
Економічна правда
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