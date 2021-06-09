Всі розділи
Укр / Рус

Кабмін схвалив законопроєкт щодо монетизації пільг з оплати проїзду

Середа, 9 червня 2021, 19:35
 

Кабмін на засідання 9 червня схвалив законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг".

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Законопроєктом пропонується внести зміни до законів України, якими передбачається, що пільги з оплати проїзду та інші надаються на підставі рішень органів місцевого самоврядування і виплачуються у визначеному ними порядку та розмірах у формі грошової компенсації.

Також вносяться зміни до законів України "Про транспорт" та "Про автомобільний транспорт" у зв’язку із запровадженням грошової компенсації замість пільг з оплати проїзду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прийняття законопроєкту дасть можливість органам місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання надання пільг з оплати проїзду та сприятиме адресності їх надання.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Кабмін законодавство транспорт

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кабмін затвердив розподіл коштів інтернет-субвенції для 670 громад 9 червня 2021, 17:05
Уряд призначив ще двох заступників міністра економіки 9 червня 2021, 15:50
Україна і Туреччина співпрацюватимуть по будівництву житла для кримських татар і переселенців 9 червня 2021, 14:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!