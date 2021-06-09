Німеччина підтримує транзит газу через Україну після запуску "Північного потоку-2" – глава МЗС

Німецький уряд виступає за те, щоб транзит газу територією України продовжувався після запуску газопроводу "Північний потік-2" і ця позиція незмінна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глав МЗС Німеччини Гайко Маас на брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою у Берліні.

"Що стосується Німеччини, і пані канцлер говорила це Путіну кілька років тому, завершення проєкту прив’язане до того, щоб надалі відбувався транзит газу через Україну. Ми вклали багато зусиль, щоб підписати таку угоду в 2019 році. Позиція наша не змінюється і ми надалі будемо говорити про це Росії", - сказав Маас.

Кулеба у свою чергу заявив, що всі гарантії щодо російського газопроводу мають ділитися на безпекові і економічні.

"І я сказав, що Україна ніколи не мала і не має сумнівів у щирому бажанні Німеччини підтримати Україну. Але ми маємо серйозні сумніви у здатності Росії дотримуватися домовленостей. Ми віримо, що Німеччина готова дати гарантії, але стороною угоди є і Росія, тому треба предметно і детально вести перемовини", - сказав він.

Нагадаємо, президент РФ Владімір Путін заявив про завершення укладання труб по першій нитці газопроводу "Північний потік-2".

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції до ключової компанії-учасника будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що проєкт вже фактично добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Європою.

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Європейська правда