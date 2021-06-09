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В Україні планують оновити законодавство щодо авторських прав

Середа, 9 червня 2021, 16:23
 

Уряд на засіданні 9 червня схвалив законопроєкт "Про авторське право і суміжні права", який покликаний адаптувати українське законодавство до стандартів Євросоюзу.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, документом передбачені такі зміни:

  • спрощення процедури вилучення нелегального контенту в Інтернеті та поширення цієї процедури на всі об’єкти авторського права і суміжних прав;
  • передбачення автоматичного набуття роботодавцями і замовниками прав на комп'ютерні програми і бази даних, створені як службові твори або в рамках виконання договорів замовлення;
  • розширення випадків вільного використання об'єктів авторського права і суміжних прав в інтересах суспільства;
  • отримання права на порядок укладання ліцензійних договорів на основі публічної пропозиції;
  • посилення захисту неоригінальних баз даних, об'єктів, створених за допомогою штучного інтелекту, традиційних виражень культури.

Передбачається, що закон також дозволить посилити відповідальність за порушення у сфері авторського права і суміжних прав.

Економічна правда

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