В Україні планують оновити законодавство щодо авторських прав
Середа, 9 червня 2021, 16:23
Уряд на засіданні 9 червня схвалив законопроєкт "Про авторське право і суміжні права", який покликаний адаптувати українське законодавство до стандартів Євросоюзу.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Зокрема, документом передбачені такі зміни:
- спрощення процедури вилучення нелегального контенту в Інтернеті та поширення цієї процедури на всі об’єкти авторського права і суміжних прав;
- передбачення автоматичного набуття роботодавцями і замовниками прав на комп'ютерні програми і бази даних, створені як службові твори або в рамках виконання договорів замовлення;
- розширення випадків вільного використання об'єктів авторського права і суміжних прав в інтересах суспільства;
- отримання права на порядок укладання ліцензійних договорів на основі публічної пропозиції;
- посилення захисту неоригінальних баз даних, об'єктів, створених за допомогою штучного інтелекту, традиційних виражень культури.
Передбачається, що закон також дозволить посилити відповідальність за порушення у сфері авторського права і суміжних прав.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua