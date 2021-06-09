Україна і Туреччина співпрацюватимуть по будівництву житла для кримських татар і переселенців
Середа, 9 червня 2021, 14:45
Кабмін затвердив законопроєкт про ратифікацію рамкової угоди між Україною і Туреччиною щодо будівництва житла для кримських татар та внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.
"Україна й Туреччина співпрацюватимуть у сфері будівництва житла для представників кримськотатарського народу, внутрішньо переміщених осіб, учасників операції об’єднаних сил.
Уряд затвердив законопроєкт про ратифікацію відповідної угоди. Підтримка в залі парламенту та подальша її імплементація дозволить пожвавити процес будівництва житла та покращити умови проживання й добробуту громадян", - написав прем'єр.
Економічна правда
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