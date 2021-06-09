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Уряд пропонує митні пільги для науки та іноземних компаній

Середа, 9 червня 2021, 14:15
 

Кабмін на засіданні 9 червня схвалив проєкт закону щодо змін до Митного кодексу, яким, зокрема, від оподаткування ввезення звільнять наукові прилади та обладнання компаній, що переносять діяльність в Україну.

Про це відомо з засідання уряду 9 червня.

Законопроєкт затвердили з доопрацюванням.  

Так, Верховній Раді пропонують звільнити від оподаткування ввезення обладнання тих підприємств, які переносять свою діяльність на територію України. "Цим кроком ми також заохочуємо великі підприємства починати роботу в Україні, інвестувати тут та створювати нові робочі місця", – додав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того від оподаткування пропонується звільнити наукові прилади та обладнання. Умова – таке обладнання призначено для некомерційних цілей. "Тобто, витрати для галузі науки та освіти мають зменшитись", – коментує зміни прем’єр.

Законопроєкт також пропонує знизити вартісну межу щодо ввезення товарів у ручній поклажі та багажі без оподаткування до 430 євро замість 1000 євро в авіа та морському сполученні. Для інших пунктів пропуску – до 300 євро замість 500 євро.

Також змін зазнають кількісні обмеження на ввезення підакцизних товарів. Кількість сигарил на ввезення обмежать до 100 одиниць. Для алкогольних напоїв обмеження розширять: можна буде ввозити без оподаткування до 16 літрів пива, або 4 літри вина, або до 2 літрів алкоголю міцністю до 22%. Понад 22% – до літру.

Економічна правда



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митниця Кабмін

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