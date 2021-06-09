Українцям тимчасово не видаватимуть водійські права

В Україні найближчими днями не видаватимуть посвідчення водія, а також документи про реєстрацію транспорту.

Про це повідомляється на сайті Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.

"У зв’язку з перебоями у постачанні бланкової продукції можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації/перереєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія.

За інформацією Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" відновлення виготовлення бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планується орієнтовно через два дні", – йдеться у повідомленні.

Про поновлення надання послуг у сервісних центрах обіцяють повідомити додатково.

Економічна правда