Українцям тимчасово не видаватимуть водійські права
В Україні найближчими днями не видаватимуть посвідчення водія, а також документи про реєстрацію транспорту.
Про це повідомляється на сайті Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.
"У зв’язку з перебоями у постачанні бланкової продукції можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації/перереєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія.
За інформацією Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" відновлення виготовлення бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планується орієнтовно через два дні", – йдеться у повідомленні.
Про поновлення надання послуг у сервісних центрах обіцяють повідомити додатково.
Економічна правда
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