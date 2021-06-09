Всі розділи
Укр / Рус

"Мотор Січ" повертає рейси Київ–Львів на 50-річних літаках

Середа, 9 червня 2021, 10:15
 

Авіакомпанія "Мотор Січ" заявила про повернення з 24 червня на лінію Київ-Львів.

Про це повідомляє avianews.com.

Авіаперевізник літатиме з аеропорту "Київ" (Жуляни) щодня за винятком неділі, а зі Львова – щодня крім суботи.

На лінії заявлений літак Ан-24. Це розроблений в СРСР регіональний турбогвинтовий авіалайнер. У парку "Мотор Січ" зараз значаться три таких машини. Вони випущені в 1971, 1972 і 1973 роках, тобто майже досягли позначки в 50 років.

"Мотор Січ" продає квитки на рейси Київ-Львів за ціною від 1500 грн в одну сторону, якщо бронювати поїздку за місяць. Мінімальна ціна включає тільки 5 кг ручної поклажі, загальні габарити якої за сумою трьох вимірів не повинні перевищувати 115 см.

Якщо пасажир захоче взяти з собою друге місце ручної поклажі вагою до 5 кг, то за це необхідно заплатити 8 євро за переліт в одну сторону.

Розклад рейсів:

Київ 10:00 → Львів 11:15, будні

Київ 11:00 → Львів 12:20, субота

Львів 17:15 → Київ 18:35, будні та неділя

На маршруті Київ-Львів вже літає "Роза Вітрів" (Windrose). Авіакомпанія здійснює польоти двічі на день на літаках Embraer 145 і ATR 72-600.

Авіаквитки "Рози Вітрів" за місяць до вильоту можна купити за ціною від 1000 грн в одну сторону. Вони включають 7 кг ручної поклажі і 23 кг багажу. Однак цей авіаперевізник літає з аеропорту Бориспіль.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авіа авіаперевезення Мотор Січ Львів Київ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Криклій вважає створення державної авіакомпанії "непослідовним кроком" 8 червня 2021, 17:05
Аеропорт "Бориспіль" назвав найпопулярніші маршрути у травні 8 червня 2021, 14:30
Процес відновлення авіатрафіку стабілізується – Украерорух 8 червня 2021, 13:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!